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Еще 11 станций метро откроются в Москве в 2021 году
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Еще 11 станций метро откроются в Москве в 2021 году

Василиса Чернявская 

Город

На 2021 год столичный Стройкомплекс не планирует снижения вводимых объемов. Основой выполнения программы развития столицы выступает утвержденная Адресная инвестиционная программа, которая гарантирует выделение средств на ключевые городские проекты. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Ключевой приоритет остается неизменным — развитие транспортной инфраструктуры: строительство дорог, развязок, метро, транспортно-пересадочных узлов, а также железных дорог, — заявил заместитель мэра, отчитываясь за год работы. — Главный транспортный проект Москвы — Большое кольцо. В этом году планируем к вводу 11 станций. Мэр поручил ускорить реализацию этого проекта, и мы планируем ввести все кольцо до конца 2022 года.

По его словам, около 90 процентов тоннелей Большого кольца уже построены. Проходка перегонов завершится к лету текущего года.

Также продолжится развитие проекта Московских центральных диаметров.

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