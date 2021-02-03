«Как борщ»: пластический хирург объяснил результат операции Маши Малиновской

По оценкам пользователей интернета, Малиновская после операции выглядит необычно / Фото: instagram.com/malinovskaya_tv

Отек скул Малиновской, возможно, является последствием старых инъекций, но судить рано, как и нельзя правильно оценить вкус только что приготовленного блюда. О тонкостях операции по коррекции лица корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал пластический хирург, доктор медицинских наук Тигран Алексанян.

Ранее Telegram-канал о жизни звезд сообщил, что телеведущая Маша Малиновская снова сделала пластическую операцию.

— Возможно, несколько выпуклые щеки — это послеоперационный отек. Малиновская — девушка, которая ухаживает за своей внешностью. В свое время она делала инъекции препарата на основе гиалуроновой кислоты. С помощью специальных гелей женщины могут корректировать форму скул, подкачивают губы и всячески моделируют свою внешность. Это вполне безопасные инъекции, но они имеют особенность: в тех местах, где выполнялись уколы, даже спустя несколько лет при новой операции может возникнуть выраженный отек, — пояснил доктор.

Хирург добавил, что отек в описанных случаях превосходит обычную послеоперационную «припухлость» по объему и длится в разы дольше: вместо двух недель около трех месяцев. По словам Тиграна Алексаняна, многое зависит от лимфатической системы.

— Непонятный и неестественный вид — это временно. Отек уйдет, организм восстановится, все встанет на свои места. Даже когда повар делает борщ, о вкусе блюда нельзя судить ни в процессе приготовления, ни сразу по окончании. Он должен постоять, его красиво нальют в тарелку, добавят сметаны, зелени, и тогда полностью раскроются его оттенки, аромат. После этого можно судить, насколько получилось вкусно, — образно нарисовал картину реабилитации эксперт по пластическим операциям.

Собеседник «Вечерней Москвы» добавил, что период агрессивного рубцевания и формирования тканей лица после операции составляет четыре — четыре с половиной месяца. Он уточнил, что выраженный отек также дает круговая подтяжка лица, так как это объемная операция. Окончательный результат, по словам доктора, можно будет увидеть только через год.

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