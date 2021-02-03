Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Как борщ»: пластический хирург объяснил результат операции Маши Малиновской
По оценкам пользователей интернета, Малиновская после операции выглядит необычно / Фото: instagram.com/malinovskaya_tv

«Как борщ»: пластический хирург объяснил результат операции Маши Малиновской

Олег Сыров

Звезды

Отек скул Малиновской, возможно, является последствием старых инъекций, но судить рано, как и нельзя правильно оценить вкус только что приготовленного блюда. О тонкостях операции по коррекции лица корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал пластический хирург, доктор медицинских наук Тигран Алексанян.

Ранее Telegram-канал о жизни звезд сообщил, что телеведущая Маша Малиновская снова сделала пластическую операцию.

— Возможно, несколько выпуклые щеки — это послеоперационный отек. Малиновская — девушка, которая ухаживает за своей внешностью. В свое время она делала инъекции препарата на основе гиалуроновой кислоты. С помощью специальных гелей женщины могут корректировать форму скул, подкачивают губы и всячески моделируют свою внешность. Это вполне безопасные инъекции, но они имеют особенность: в тех местах, где выполнялись уколы, даже спустя несколько лет при новой операции может возникнуть выраженный отек, — пояснил доктор.

Хирург добавил, что отек в описанных случаях превосходит обычную послеоперационную «припухлость» по объему и длится в разы дольше: вместо двух недель около трех месяцев. По словам Тиграна Алексаняна, многое зависит от лимфатической системы.

— Непонятный и неестественный вид — это временно. Отек уйдет, организм восстановится, все встанет на свои места. Даже когда повар делает борщ, о вкусе блюда нельзя судить ни в процессе приготовления, ни сразу по окончании. Он должен постоять, его красиво нальют в тарелку, добавят сметаны, зелени, и тогда полностью раскроются его оттенки, аромат. После этого можно судить, насколько получилось вкусно, — образно нарисовал картину реабилитации эксперт по пластическим операциям.

Собеседник «Вечерней Москвы» добавил, что период агрессивного рубцевания и формирования тканей лица после операции составляет четыре — четыре с половиной месяца. Он уточнил, что выраженный отек также дает круговая подтяжка лица, так как это объемная операция. Окончательный результат, по словам доктора, можно будет увидеть только через год.

Читайте также: Агата Муцениеце рассказала, почему выглядит моложе своего возраста

звездыпластические операциипластическая хирургия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пернатый спецназ: как птицы мира помогли победить в войне

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Исторической науке грозит опасность

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Астролог, дай прогноз получше

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вместо эмоций один сплошной мат

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек беспримерной верности: памяти Василия Ланового

Все мнения
О проекте