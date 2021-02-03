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Более 50 социальных объектов сдадут в Москве за год

Более 50 социальных объектов сдадут в Москве за год

Василиса Чернявская 

Город

Важной задачей столичного Стройкомплекса является сохранение положительной динамики строительства объектов различного назначения. Об это заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Плановые показатели ввода недвижимости составляют около 8,5 миллиона квадратных метров, при этом предполагается сдать около четырех миллионов «квадратов» жилья.

— Программа строительства социальных объектов на 2021 год включает ввод 12 детских садов, 16 школ, 21 спортивного сооружения и 9 культурных объектов, — подчеркнул заместитель мэра.

При этом 25 объектов образования возведут в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) за счет городского бюджета в ближайшие три года.

— Планируем построить и открыть 15 современных школ более чем на десять тысяч мест и 10 детских садов, рассчитанных более чем на три тысячи мест, – сказал в свою очередь руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. — Социальные объекты в Новой Москве возводятся не только за счет средств Адресной инвестиционной программы, но и на средства инвесторов.

По его словам, за восемь с половиной лет в Новой Москве введено свыше 80 соцобъектов, в том числе 73 — это детские сады и школы.

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школастроительствоАндрей Бочкарев
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