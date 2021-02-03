Москвичей оштрафовали на 10 миллионов рублей за отсутствие COVID-теста после поездок за рубеж

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Вернувшимся из-за границы москвичам выписали штрафы на 10 миллионов рублей в связи с отсутствием тестов на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

В пресс-службе уточнили, что 4,5 процента жителей столицы не вносили на сайт госуслуг результаты ПЦР-тестов на COVID-19. Отмечается, что внести данные на сайт необходимо в течение трех дней.

Штрафы за невыполнение подобной антиковидной меры получили 817 москвичей. Всего с 1 августа прошлого года Роспотребнадзор рассмотрел более 93 тысяч результатов тестов на коронавирус от граждан, которые вернулись с отдыха за рубежом, добавили в ведомстве.

— В связи с отсутствием данных о прохождении тестирования лицам, не выполняющим установленные требования, направлено 4 тысячи 170 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено 2 тысячи 516 протоколов по части второй статьи 6.3 КоАП РФ. Решения по части второй и части третьей статьи 6.3 КоАП РФ принимает суд, — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что часть дел находится на рассмотрении в судах. По данным заявлениям были назначены даты заседаний, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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