Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичей оштрафовали на 10 миллионов рублей за отсутствие COVID-теста после поездок за рубеж
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Москвичей оштрафовали на 10 миллионов рублей за отсутствие COVID-теста после поездок за рубеж

Анастасия Волоснова

Общество

Вернувшимся из-за границы москвичам выписали штрафы на 10 миллионов рублей в связи с отсутствием тестов на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

В пресс-службе уточнили, что 4,5 процента жителей столицы не вносили на сайт госуслуг результаты ПЦР-тестов на COVID-19. Отмечается, что внести данные на сайт необходимо в течение трех дней.

Штрафы за невыполнение подобной антиковидной меры получили 817 москвичей. Всего с 1 августа прошлого года Роспотребнадзор рассмотрел более 93 тысяч результатов тестов на коронавирус от граждан, которые вернулись с отдыха за рубежом, добавили в ведомстве.

— В связи с отсутствием данных о прохождении тестирования лицам, не выполняющим установленные требования, направлено 4 тысячи 170 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено 2 тысячи 516 протоколов по части второй статьи 6.3 КоАП РФ. Решения по части второй и части третьей статьи 6.3 КоАП РФ принимает суд, — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что часть дел находится на рассмотрении в судах. По данным заявлениям были назначены даты заседаний, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 120 российских военных вылечились от COVID-19 за сутки

тестыпоездка за рубежкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: каково это — жить в любовном треугольнике

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Исторической науке грозит опасность

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пернатый спецназ: как птицы мира помогли победить в войне

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Астролог, дай прогноз получше

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек беспримерной верности: памяти Василия Ланового

Все мнения
О проекте