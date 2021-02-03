Заболевшую коронавирусом Екатерину Жемчужную могут выписать из больницы в пятницу

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Актриса театра «Ромэн» Екатерина Жемчужная рассказала, что пока проходит лечение от коронавируса в больнице. Однако ее самочувствие улучшилось и ее могут выписать в пятницу.

— Лежу в больнице пока... Немножечко получше, только головокружение, низкое давление, встать с кровати не могу... Хотя мне говорят, что могут выписать меня в пятницу, но я не знаю, как я пойду, потому что сколько я здесь, я лежу в кровати и встать не могу, у меня головокружение, — цитирует Жемчужную РИА Новости.

Актриса рассказала, что ее супруг Георгий Жемчужный также лежит в больнице, но в другой палате.

Ранее сообщалось о госпитализации актрисы Екатерины Жемчужной с диагнозом COVID-19. Ей начали проводить лечение с помощью капельниц, благодаря чему ее состояние улучшилось.

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