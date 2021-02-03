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«Обвал холода» придет в столичный регион 5 февраля
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Обвал холода» придет в столичный регион 5 февраля

Анастасия Волоснова

Город

К пятнице, 5 февраля, в столичном регионе ожидается похолодание из-за атлантического циклона. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Отмечается, что температура начнет понижаться в четверг, 4 февраля. Утром будет теплее всего — минус 1–3 градуса мороза в столице и минус 1–6 градусов мороза в области. К вечеру столбики термометров в регионе опустятся до минус 5–7 градусов.

— Сегодня на северо-запад страны вышел очередной циклон, получивший у наших немецких коллег имя Квирин. Этот посланник Атлантики засыпает снегом весь запад Европейской России — от Петрозаводска до Брянска, — пояснили синоптики.

«Обвала холода» жителям Москвы стоит ожидать в пятницу. Местами возможен небольшой снег, отметили в центре.

— По расчетам, в течение ночи морозы окрепнут до минус 10–15, да и днем будет лишь на один-два градуса теплее. Впрочем, температура всего-навсего вернется в норму, — уточнили специалисты.

Отмечается, что в выходные морозы окрепнут, средняя температура воздуха составит минус 10–15 градусов днем. Ночью значение на термометрах может опуститься до минус 25 градусов мороза, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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