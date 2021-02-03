Звезда «Папиных дочек» объяснила, как не чувствовать вину перед детьми

Фото: instagram.com/melnikovadsh

Российская актриса Дарья Мельникова, известная по сериалу «Папины дочки», объяснила, как не чувствовать вину перед детьми из-за того, что мать много работает. Она вспомнила случай, когда ей пришлось уехать на съемки в Санкт-Петербург на две недели, оставив двух сыновей Артура и Марка. По ее словам, родственники ей говорят, что дети должны быть рядом с ней и она много работает.

— Я закрываю эти источники негатива, стараюсь их не слушать, потому что не корить себя можно только в том случае, если тебе нравится работать. Ты же не закинула ребенка в интернат, я думаю, можно не корить себя, — сообщила актриса.

Мельникова отметила, что после рождения старшего сына она выглядывала в окно и плакала, видя, как другие люди уезжают на работу, а она не может этого сделать, потому что привязана к ребенку.

Видео опубликовано на YouTube.

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