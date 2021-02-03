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Звезда «Папиных дочек» объяснила, как не чувствовать вину перед детьми
Фото: instagram.com/melnikovadsh

Звезда «Папиных дочек» объяснила, как не чувствовать вину перед детьми

Виктория Федотова

Звезды

Российская актриса Дарья Мельникова, известная по сериалу «Папины дочки», объяснила, как не чувствовать вину перед детьми из-за того, что мать много работает. Она вспомнила случай, когда ей пришлось уехать на съемки в Санкт-Петербург на две недели, оставив двух сыновей Артура и Марка. По ее словам, родственники ей говорят, что дети должны быть рядом с ней и она много работает.

— Я закрываю эти источники негатива, стараюсь их не слушать, потому что не корить себя можно только в том случае, если тебе нравится работать. Ты же не закинула ребенка в интернат, я думаю, можно не корить себя, — сообщила актриса.

Мельникова отметила, что после рождения старшего сына она выглядывала в окно и плакала, видя, как другие люди уезжают на работу, а она не может этого сделать, потому что привязана к ребенку.

Видео опубликовано на YouTube.

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