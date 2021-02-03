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Два образовательных кластера начнут строить в Москве в этом году
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Два образовательных кластера начнут строить в Москве в этом году

Василиса Чернявская 

Город

В 2021 году будет сдано 16 медицинских объектов, в том числе вторая очередь многопрофильной больницы в Коммунарке. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Продолжим реализацию медицинских кластеров на территории Детской больницы имени святого Владимира, центра имени Логинова, Инфекционной больницы №1, медкластера «Сколково», — рассказал он.

Помимо этого, город намерен продолжить реализацию проектов по строительству Национального космического центра, развитию спортивных кластеров в Лужниках, на Воробьевых горах, Некрасовке, делового центра в Москва-сити.

— В 2021 году начнется реализация новых проектов по развитию двух образовательных кластеров – долина МГУ и МГТУ имени Баумана, — добавил заммэра.

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МосквастроительствоАндрей Бочкарев
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