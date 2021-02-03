Голикова исполнила новогоднюю мечту мальчика в рамках акции «Елка желаний»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в рамках акции «Елка желаний» исполнила новогоднюю мечту шестилетнего Марка Прохорова, который хотел покататься на квадроцикле. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили в секретариате вице-премьера.

Отмечается, что Голикова пригласила мальчика и его маму в Дом правительства. Она вручила ребенку подарки. Мальчик признался, что всегда хотел покататься на настоящем квадроцикле. И вот его мечта осуществилась.

В сопровождении мамы ребенок поехал кататься по лесу на квадроцикле. Голикова пожелала мальчику и его близким здоровья, счастья и удачи в этом году, сообщает РИА Новости.

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