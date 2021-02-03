«Радуюсь доступности»: дочь Заворотнюк переехала в центр Москвы

Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк переехала из подмосковного дома своей матери в центр столицы. Этой новостью девушка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

— Наконец-то я переехала, я в центре и радуюсь доступности своих любимых мест! Обожаю Москву, она прекрасна, — поделилась Анна на своей страничке.

Также дочь актрисы рассказала о том, что решила сменить имидж, перекрасившись в брюнетку.

— Со сменой цвета волос, мне кажется, что во мне немножко поменялась и национальность. Чем-то вот эта девушка на фотографиях мне напоминает японку, — написала Заворотнюк.

Анна Заворотнюк несколько месяцев назад вернулась из Америки в Москву. Сначала она жила в особняке своей матери в Подмосковье, но потом решила перебраться в сердце столицы.

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