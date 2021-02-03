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Более 403 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в мире
Фото: twitter.com/mfame_guru

Более 403 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в мире

Кирилл Николаев

В мире

Более 403 тысяч случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в мире. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно статистике, за сутки в мире зафиксировали 403 263 случая заболевания, умерло 12 120 пациентов. Большинство новых случаев приходится на Северную и Южную Америку (202 291), Европу (134 985) и Юго-Восточную Азию (24 035).

Всего с начала пандемии в мире зафиксировано 103 362 039 инфицированных и 2 244 713 умерших. Больше всего случаев заболевания выявлено в США ( 26 055 512), Индии (10 777 284) и Бразилии (9 229 322). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые странами, сообщает ТАСС.

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