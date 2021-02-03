Свыше 270 тысяч кубометров снега вывезли с подмосковных дорог с начала года

Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

С подмосковных дорог вывезли свыше 270 тысяч кубометров снега с начала 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В пресс-службе уточнили, что для уборки снега на региональные улицы вывели около 1 тысячи единиц техники. В работах были задействованы автогрейдеры, снегоуборочные тракторы, погрузчики и бульдозеры и комбинированные дорожные машины. Уборкой труднодоступных участков дорог и тротуаров занимались мини-погрузчики.

— После обильных снегопадов, прошедших на территории Подмосковья в начале года, с региональной дорожной сети вывезено 271,1 тысячи кубометров снега. Для поддержания нормативного состояния региональной сети дорог ежедневно осуществляются мероприятия по очистке и обработке покрытия, уборке тротуаров и посадочных площадок, вывозу снега, — уточнили в подмосковном минтрансе.

В ведомстве призвали автомобилистов с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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