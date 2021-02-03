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Число болеющих раком в ЕС может вырасти на четверть к 2035 году
Фото: flickr.com / Yale Rosen

Число болеющих раком в ЕС может вырасти на четверть к 2035 году

Кирилл Николаев

В мире

Число заболевших раком в Евросоюзе может вырасти примерно на четверть к 2035 году. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили в Twitter-аккаунте Еврокомиссии.

Отмечается, что если ЕС не предпримет меры, то случаи онкологических заболеваний вырастут более чем на 24 процента. При подобном развитии событий через 15 лет рак станет основной причиной летальных исходов в странах Евросоюза.

Еврокомиссия опубликовала план действий по борьбе с раком. На борьбу с этим заболеванием из бюджета ЕС выделено четыре миллиарда евро. Программа включает поддержку исследований и инноваций для предотвращения, раннего распознавания, диагностики и лечения рака.

В 2020 году рак был диагностирован у 2,7 миллиона граждан ЕС, еще 1,3 миллиона человек умерли от онкологии.

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