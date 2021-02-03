Число болеющих раком в ЕС может вырасти на четверть к 2035 году

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Число заболевших раком в Евросоюзе может вырасти примерно на четверть к 2035 году. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили в Twitter-аккаунте Еврокомиссии.

Отмечается, что если ЕС не предпримет меры, то случаи онкологических заболеваний вырастут более чем на 24 процента. При подобном развитии событий через 15 лет рак станет основной причиной летальных исходов в странах Евросоюза.

If we don’t act now, cancer cases are set to increase by more than 24% by 2035, making it the leading cause of death in the EU.



We are taking action with the #EUCancerPlan: for prevention, early detection, diagnosis and treatment, and quality of life: https://t.co/GFU763iJPN pic.twitter.com/HhOBbocxld — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) February 3, 2021

Еврокомиссия опубликовала план действий по борьбе с раком. На борьбу с этим заболеванием из бюджета ЕС выделено четыре миллиарда евро. Программа включает поддержку исследований и инноваций для предотвращения, раннего распознавания, диагностики и лечения рака.

В 2020 году рак был диагностирован у 2,7 миллиона граждан ЕС, еще 1,3 миллиона человек умерли от онкологии.

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