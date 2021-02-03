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Любовь Успенская показала поклонникам девочку, напомнившую ей дочь
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Любовь Успенская показала поклонникам девочку, напомнившую ей дочь

Никита Абрамов

Звезды

Певица Любовь Успенская опубликовала снимок, на котором она запечатлена с трехлетней девочкой по имени Николь. Возможно, девочка напомнила певице ее собственную дочь в детстве.

— Давайте поддержим юную Николь в ее начинаниях. Эта девочка — моя радость и моя отдушина, — написала Успенская.

Подписчики с восторгом восприняли публикацию.

«Очень красивая девочка, спасибо вам за подаренную ей любовь и доброту. Счастливая девчуля»; «Любовь, сил вам. Надеюсь, девочка будет счастлива!»; «Очень рада за вас. Счастья прекрасной Николь», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram.

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