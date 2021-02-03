Часть больниц Москвы вернется к плановой работе из-за снижения числа пациентов с COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Благодаря снижению заболеваемости коронавирусом 15 столичных больниц вернутся к привычной работе. Об этом в эфире Первого канала заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что данные клиники перейдут с лечения пациентов с COVID-19 к оказанию плановой медицинской помощи. Заммэра добавила, что в Москве появилась устойчивая тенденция по снижению заболеваемости и госпитализаций.

— Уже достаточно устойчивый тренд на снижение заболеваемости. Мы видим его и по количеству вновь выявленных заболевших, которое в последние недели колеблется в диапазоне от 1,5 тысячи до двух тысяч с небольшим, — рассказала Анастасия Ракова.

Она отметила, что ежедневное количество госпитализированных за последнюю неделю не превышает тысячи человек.

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