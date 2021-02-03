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Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро ввели в график
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро ввели в график

Анастасия Волоснова

Город

Движение поездов по фиолетовой ветке московского метро вернули в прежний режим. Об этом рассказали в Telegram-канале пресс-службы Департамента транспорта Москвы.

Ранее на Таганско-Краснопресненской линии было приостановлено движение на участке от станции «Рязанский проспект» до станции «Выхино». Причиной задержки стала проверка инфраструктуры метро столицы, отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что проверки работы поездов проводятся регулярно при малейшем подозрении о сбое. Такой подход позволяет обеспечить большую безопасность пассажиров, отметили в Дептрансе.

По данным СМИ, задержка на ветке произошла из-за машиниста, который заметил искрение кабеля в перегоне между станциями.

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