Мужчина устроил стрельбу в доме престарелых в США

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Полицейские в американском штате Колорадо арестовали 95-летнего постояльца дома престарелых. Мужчина устроил стрельбу и тяжело ранил сотрудника учреждения.

Инцидент произошел в среду утром, 3 февраля, в городе Лафайетт в 35 километрах от Денвера.

Во время прибытия на место происшествия сотрудников правоохранительных органов подозреваемый находился в своей комнате. Он не оказывал сопротивления при задержании. Раненного им сотрудника доставили в больницу в критическом состоянии.

Полиция установила, что подозреваемый использовал небольшой пистолет и выстрелил только один раз. Мотивы его действий пока не ясны, сообщает местный телеканал Denver Channel.

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