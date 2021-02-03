Около 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали пять рейсов и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны три рейса. А в аэропорту Внуково задержаны восемь рейсов и один отменен.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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