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Стало известно, сколько стоит частное выступление участниц шоу Comedy Woman
Шоу Comedy woman перестало выходить в 2019 году / Фото: youtube.com

Стало известно, сколько стоит частное выступление участниц шоу Comedy Woman

Юлия Курганова

Звезды

Журналисты узнали, сколько будет стоить частное выступление участниц закрытого в 2019 году проекта Comedy Woman. Стоимость мини-концерта указана в прейскуранте, который предоставила личная помощница руководителя шоу Натальи Еприкян.

Так, за 30-минутную программу с полным составом артисток придется заплатить 30 тысяч евро (около 2,77 миллиона рублей), 15 тысяч евро (почти 1,365 миллиона рублей) стоит 15-минутное выступление с участием всего пяти юмористок. Промежуточные выступления семи участниц шоу общей продолжительностью в 20 минут обойдутся зрителям в 20 тысяч евро (1,8 миллиона рублей), сообщается в издании «Покатим».

При этом отмечается, что средняя зарплата артисток составляет около 150 тысяч рублей. Остальные деньги уходят руководителю труппы Наталье Еприкян и продюсерскому центру Comedy Club Production, которому принадлежат все права.

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