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«Появилось требование ругаться»: Глоба назвала причину ухода из «Давай поженимся!»
Тамара Глоба сказала, что не все потенциальные невесты и женихи прислушивались к ее рекомендациям / Фото: youtube.com / Alla Zanimonets

«Появилось требование ругаться»: Глоба назвала причину ухода из «Давай поженимся!»

Юлия Курганова

Звезды

Астролог Тамара Глоба несколько лет работала в кадре с бессменными ведущими программы «Давай поженимся!» Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой. Но ей пришлось покинуть передачу, так как Глобу не устроили новые требования продюсеров.

— Я из программы ушла в конце 2018 года, потому что появилось требование ругаться с теми, кто присутствует на программе, и ведущими тоже. Это не мой формат. Я не умею работать в таком стиле и не хочу, — рассказала астролог, передает портал NEWs.ru.

Глоба составляла для каждого героя программы натальную карту согласно персональных данных о дате и месте рождения. Она рассказала, что сначала делала это вручную, но потом стала пользоваться специальной программой, потому что стало очень много участников передачи.

По словам Глобы, не все потенциальные невесты и женихи прислушивались к ее рекомендациям. Некоторые выбирали себе в качестве пары полную противоположность, но такие союзы очень скоро распадались.

Сейчас в «Давай поженимся!» снова нет астролога. Василиса Володина перестала появляться в передаче еще в разгар карантина в прошлом году и в эфир так и не вернулась.

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причины«Давай поженимся!»Тамара Глоба
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