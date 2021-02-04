Столица закупила более 6 тысяч единиц медтехники по контрактам жизненного цикла

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва закупила более шести тысяч единиц медицинской техники по контрактам жизненного цикла в 2020 году. Таким образом, столица стала одним из первых российских регионов, которые начали применять эту технологию закупок. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В частности, столица завершила запланированные на 2020 год закупки медтехники по контрактам жизненного цикла. Медучреждения уже начинают принимать оборудование. Закупки включили в том числе 1,5 тысячи единиц тяжелой медицинской техники. Это позволило обновить парк тяжелой медтехники в столице почти на 90 процентов.

— Мы не остановили ни одни торги по закупке оборудования в рамках контрактов жизненного цикла, несмотря на пандемию. Проведение конкурсов позволило снизить первоначальную цену медицинского оборудования на 48 процентов. Механизм контрактов жизненного цикла дает нам возможность не только закупать технически сложное оборудование напрямую по выгодной цене, но и гарантировать его бесперебойную работу и обслуживание поставщиком в течение 7–10 лет в рамках одного контракта, — отметила заммэра.

Как пояснила Анастасия Ракова, цель программы — заменить оборудование, которое выработало свой технологический ресурс, и дооснастить медучреждения необходимой техникой.

Уточняется, что в рамках поставки на 2020–2023 годы город закупил более 4,6 тысячи единиц сложного высокотехнологичного медоборудования: 41 ангиограф, 132 компьютерных томографа, 101 магнитно-резонансный томограф, 2926 аппаратов УЗИ, 193 рентгенографических аппарата типа U-дуга, рентгенодиагностические аппараты, маммографы, эндоскопическое оборудование и другая техника.

Так, некоторые медучреждения, принимающие пациентов с коронавирусом, уже оснастили аппаратами компьютерной томографии. В скором будут дооснащены все стационары.

На данный момент в медицинских учреждениях устанавливают новое оборудование в рамках первой очереди капитального ремонта по новому московскому стандарту. Больницы и поликлиники города уже получили 1095 аппаратов УЗИ, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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