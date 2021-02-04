«Банальный шантаж»: в Крыму отреагировали на санкции Киева за полеты на полуостров

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Санкции, которые ввела Украина против иностранных компаний за полеты в Крым, являются банальным шантажом. Такое мнение выразил глава комитета регионального парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, у Киева не получится сдержать развитие Крыма, а в ближайшее время количество операторов, летающих на полуостров, увеличится.

— Налицо банальный шантаж, продиктованный бессилием и злобой киевских властей перед постепенным и логичным процессом, связанным с признанием российского Крыма, — цитирует Гемпеля РИА Новости.

Помимо этого, политик уточнил, что Украина понесет лишь экономические потери из-за отсутствия «здравого» диалога с РФ.

Напомним, Киев ввел ограничения против молдавского перевозчика JET4U S.R.L, а также португальской авиакомпании JET4U LDA за полеты в Россию и на полуостров. Им запрещен транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины.

Крымский вопрос

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией.

Украина не признает итоги голосования и считает Крым частью своего государства. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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