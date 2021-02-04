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РФ стала лидером по количеству туристов на Мальдивах в январе
Фото: pexels.com / Asad Photo

РФ стала лидером по количеству туристов на Мальдивах в январе

Юлия Ямпольская

Туризм

На Мальдивах в январе 2021 года побывали 20 973 российских туриста. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщили в Ассоциации туроператоров РФ со ссылкой на данные министерства туризма Мальдивских островов.

Уточняется, что основным поставщиком туристов на Мальдивы в минувшем месяце, как и в конце 2020 года, оказалась Россия. Кроме того, в топ-5 стран по прибытиям в январе 2021 года вошли Индия, Украина, Казахстан и Румыния.

Помимо этого, общий иностранный туристический поток на Мальдивы по сравнению с декабрем прошлого года (96 255 человек) уменьшился на 4,3 процента, а в годовом выражении — на 46,9 процента.

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