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Стойки с портативными зарядками для гаджетов появились на платформах МЦК
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Стойки с портативными зарядками для гаджетов появились на платформах МЦК

Ксения Монахова

Город

Стойки выдачи портативных зарядных устройств для гаджетов установили на платформах Московского центрального кольца (МЦК). Об этом в четверг, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

— Новый вид сервиса внедряется для повышения уровня комфорта пассажиров железнодорожного транспорта. В качестве пилотного проекта установлено 48 таких стоек на платформах всех остановочных пунктов МЦК, — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что у каждого пассажира МЦК теперь есть возможность получить портативный внешний аккумулятор (power bank) с помощью мобильного приложения в пункте отправления для зарядки гаджета во время поездки. Вернуть устройство обратно можно у любой такой стойки на месте прибытия или на следующий день.

Уточняется, что в перспективе по мере востребованности такой услуги стойки будут устанавливать и на других пассажирских объектах.

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