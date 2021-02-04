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Грузовик перевернулся на съезде с внутренней стороны МКАД на Рублево-Успенском шоссе
Фото: Pixabay / Andrew Khoroshavin

Грузовик перевернулся на съезде с внутренней стороны МКАД на Рублево-Успенском шоссе

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, Рублёво-Успенское шоссеКарта всех событий

Грузовой фургон опрокинулся на съезде с внутренней стороны МКАД. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что грузовик перевернулся на Рублево-Успенском шоссе в направлении области.

— Сотрудниками ГИБДД ограничен съезд в область, — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее стало известно, что на внешней стороне 38-го километра МКАД произошло ДТП с участием грузовых машин.

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