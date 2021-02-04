Авария с грузовиками произошла на 38-м километре МКАД

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Россия, Москва, улица Павла Фитина Карта всех событий

ДТП с участием грузовых машин случилось на внешней стороне 38-го километра МКАД. Об этом сообщается в четверг, 4 февраля, в Telegram-канале Дептранса.

Уточняется, что авария случилась в районе улицы Павла Фитина. По предварительным данным, есть пострадавший.

В настоящее время движение транспорта осуществляется по правой полосе.

Ранее сообщалось, что сотрудник ДПС пострадал при столкновении пяти автомобилей на Кутузовском проспекте. По предварительной информации, один из водителей, следовавших в сторону области, выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с двумя служебными автомобилями ДПС, а затем еще с двумя машинами.

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