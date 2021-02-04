Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Авария с грузовиками произошла на 38-м километре МКАД
Фото: Moscow-Live

Авария с грузовиками произошла на 38-м километре МКАД

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, улица Павла Фитина Карта всех событий

ДТП с участием грузовых машин случилось на внешней стороне 38-го километра МКАД. Об этом сообщается в четверг, 4 февраля, в Telegram-канале Дептранса.

Уточняется, что авария случилась в районе улицы Павла Фитина. По предварительным данным, есть пострадавший.

В настоящее время движение транспорта осуществляется по правой полосе.

Ранее сообщалось, что сотрудник ДПС пострадал при столкновении пяти автомобилей на Кутузовском проспекте. По предварительной информации, один из водителей, следовавших в сторону области, выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с двумя служебными автомобилями ДПС, а затем еще с двумя машинами.

Читайте также: Два ребенка пострадали в результате ДТП на пешеходном переходе в Южном Бутове

МосквааварияМКАД
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: жертвы любовного треугольника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Исторической науке грозит опасность

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пернатый спецназ: как птицы мира помогли победить в войне

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Астролог, дай прогноз получше

Все мнения
О проекте