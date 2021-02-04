Синоптик предупредил москвичей о снегопаде вечером 4 февраля

Фото: «Вечерняя Москва»

Во второй половине дня в четверг, 4 февраля, в Москве начнется снегопад. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, вечером в столице ожидается прохождение холодного арктического фронта. Кроме того, в Москве прогнозируется метель — пик придется на период с 18:00 до 21:00 4 февраля.

Автомобилистов предупредили, что видимость на дорогах ухудшится до 800 метров. Также выпадет до 10 миллиметров осадков, что составит около трети месячной нормы.

Вечером в столице похолодает до минус 5–10 градусов, передает агентство городских новостей «Москва».

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