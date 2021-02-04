За минувшие сутки в Москве выявили 2095 случаев коронавируса
За сутки в столице выявили 2095 новых случаев коронавируса. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в Telegram-канале.
Всего в столице выявлено 237 450 случаев COVID-19.
Отмечается, что всего на сегодняшний день в России выявлено 3 917 918 случаев коронавируса в 85 субъектах страны. За весь период пандемии выздоровели 3 389 913 пациентов, зафиксировано 75 205 летальных исходов.
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