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В России за сутки выявили 16 714 случаев COVID-19
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В России за сутки выявили 16 714 случаев COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

В РФ за последние 24 часа выявили 16 714 новых случаев коронавируса. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Так, случаи инфекции были выявлены в 85 регионах страны. Из них 10,2 процента не имели клинических проявлений болезни. За минувшие сутки от коронавируса в РФ скончался 521 человек, вылечились от инфекции 24 546 пациентов.

В России за сутки выявили 16 714 случаев COVID-19 Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

По последним данным, в России выявлено 3 917 918 случаев коронавируса. За весь период зафиксировали 75 205 летальных исходов, выздоровели в стране 3 389 913 человек.

В России за сутки выявили 16 714 случаев COVID-19 Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что в стране провели свыше 103 миллионов тестов на выявление коронавируса.

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