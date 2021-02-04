Более 103 миллионов тестов на COVID-19 провели в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России провели свыше 103 миллионов тестов на выявление коронавируса. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в стране провели 382 тысячи тестов на COVID-19. Под наблюдением врачей в РФ остается порядка 626,2 тысячи человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Ранее сообщалось, что в столице повторное заражение коронавирусной инфекцией регистрируется у одного процента переболевших. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, количество таких заболеваний очень маленькое.

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