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Глава оргкомитета ОИ в Токио извинился за сексистские высказывания в отношении женщин
Фото: flickr.com/Ubé

Глава оргкомитета ОИ в Токио извинился за сексистские высказывания в отношении женщин

Юлия Ямпольская

В мире

Глава организационного комитета «Токио-2020», бывший премьер-министр Японии Есиро Мори попросил прощения за сексистские высказывания в отношении женщин в спортивных комитетах и федерациях. Об этом в четверг, 4 февраля, он заявил на экстренной пресс-конференции.

По словам Мори, он может уйти в отставку, если этого потребуют в организации.

— Мои высказывания были крайне неуместными, я хотел бы извиниться, — цитирует бывшего премьер-министра газета Mainichi Shimbun.

Кроме того, он отметил, что считает свою деятельность последней миссией, в которой имел право использовать политический опыт.

Напомним, во время заседания оргкомитета Олимпийских игр-2020 Мори заявил, что увеличение количества женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания длятся гораздо дольше из-за длинных выступлений.

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