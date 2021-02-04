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«Слишком много вопросов про Олимпиаду»: Псаки перепутала Пекин и Токио
Фото: youtube.com

«Слишком много вопросов про Олимпиаду»: Псаки перепутала Пекин и Токио

Елена Фролова

В мире

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки снова попала в неудобное положение во время брифинга с представителями СМИ. Об этом сообщает телеканал «360».

Псаки задали вопрос о том, безопасно ли команде из США ехать на Олимпиаду, которая состоится в Токио. В ответ на это представительница Белого дома заявила, что сейчас не идет речь об изменении планов Штатов. Она отметила, что Вашингтон консультируется с союзниками на всех уровнях по поводу Игр в Пекине в 2022 году.

Журналистка уточнила, что спрашивала про Игры, которые будут проходить в столице Японии.

— О, простите, слишком много вопросов про Олимпиаду, — заключила Псаки и перевела тему.

Ранее пресс-секретарь Белого дома перепутала названия космических сил США Space Force и президентского самолета. Ситуацию прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, Джен Псаки не нарочно это делает, а просто не понимает, что говорит.

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олимпиадаТокиоДженнифер Псаки
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