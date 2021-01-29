Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пресс-секретарь Белого дома рассказала об интонации Байдена во время звонка Путину
Фото: flickr.com / Phil Roeder

Пресс-секретарь Белого дома рассказала об интонации Байдена во время звонка Путину

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Президент США Джо Байден провел свои первые переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в «максимально открытой форме». Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Он никогда не сдерживался, когда речь шла о президенте Путине и опасениях по поводу действий российского руководства, — приводит Интерфакс ее слова.

Она уточнила, что американский лидер преследовал четкие цели во время разговора с Путиным. Псаки добавила, что такая же предельная откровенность будет выражаться Байденом при любых контактах с РФ и в будущем.

Напомним, Байден позвонил Путину 26 января. Это был рабочий и откровенный разговор — стороны обсудили насущные международные проблемы и условились продолжить взаимодействие.

Читайте также: Польский эксперт уличил Байдена в политической «шизофрении»

Белый дом СШАДжо БайденВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Британские университеты отменяют культуру

Александр Никонов
Александр Никонов

О, дивный новый мир, в котором ничего не скроешь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не все спокойно в нидерландском королевстве

Все мнения
О проекте