Пресс-секретарь Белого дома рассказала об интонации Байдена во время звонка Путину

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Президент США Джо Байден провел свои первые переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в «максимально открытой форме». Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Он никогда не сдерживался, когда речь шла о президенте Путине и опасениях по поводу действий российского руководства, — приводит Интерфакс ее слова.

Она уточнила, что американский лидер преследовал четкие цели во время разговора с Путиным. Псаки добавила, что такая же предельная откровенность будет выражаться Байденом при любых контактах с РФ и в будущем.

Напомним, Байден позвонил Путину 26 января. Это был рабочий и откровенный разговор — стороны обсудили насущные международные проблемы и условились продолжить взаимодействие.

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