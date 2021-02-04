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«Случилось горе»: Екатерина Шпица назвала еще одну причину, помешавшую ее свадьбе
Фото: instagram.com/katerinashpitsa

«Случилось горе»: Екатерина Шпица назвала еще одну причину, помешавшую ее свадьбе

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Катерина Шпица рассказала, что, помимо пандемии коронавируса, их свадьбе с Русланом Пановым помешало еще одно трагическое обстоятельство.

— А потом случилось горе. У Руслана 17 июня неожиданно, из-за врачебной ошибки, умер папа. Под Новый год потеря почувствовалась особенно остро. Пришло полное осознание утраты, — призналась актриса.

По словам артистки, особенно тяжело переживает потерю мама ее избранника. Из-за произошедшего, влюбленные временно отложили подготовку к бракосочетанию.

— Мы пока в раздумьях, как нам поступить и когда будет наш праздник. Но мы с Русланом люди, не чуждые спонтанности, и оба умеем приспосабливаться к разным ситуациям, — цитирует Шпицу «7 дней».

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса нарушила планы Щпицы и Панова оформить отношения еще весной 2020 года.

Известно, что фитнес-тренер Руслан Панов сделал Екатерине Шпице предложение стать его женой в 2018 году прямо на сцене театра после спектакля, где она играла. Актриса ответила согласием.

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