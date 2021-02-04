Макгрегор объяснил свое поражение в бою с Порье

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Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор назвал причину своего поражения в бою с американцем Дастином Порье на турнире в Абу-Даби 24 января.

Бывший двукратный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата пояснил, что выдал «совсем не ту игру, в которую хотел бы играть». По словам спортсмена вначале он полностью контролировал ход боя, но после лоу-киков Порье в ноге усиливалась боль.

— Всего мне было нанесено 18 ударов, и последний полностью выгнул мою ногу, вот и все. Защемление малоберцового нерва. Очаровательно! Со мной такое впервые. Затем мой противник провел потрясающий финишный рывок. Снимаю шляпу! Хорошо проведенный бой, — написал Макгрегор на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что ирландца отстранили от боев на полгода по медицинским показаниям.

Напомним, 24 января ирландец проиграл Дастину Порье во время встречи, которая состоялась по программе турнира UFC 257 в Абу-Даби. В схватке Макгрегор был нокаутирован.

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