Столичным предпринимателям сдадут 129 нежилых помещений на льготных условиях

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Московские предприниматели смогут арендовать 129 нежилых помещений на льготных условиях. Они представлены на городских торгах, принять участие в которых смогут только представители малого и среднего бизнеса.

Отмечается, что площадь объектов — от 9,9 до 437,5 квадратного метра. Стоимость годовой аренды начинается от тысячи рублей за квадратный метр для подвальных помещений и от 4750 рублей — для цоколя, первых этажей и выше. Взять в аренду помещения возможно сроком до 10 лет.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в 2020 году на льготных условиях столица сдала в аренду малому и среднему бизнесу 620 нежилых помещений площадью 69,7 тысячи квадратных метров.

— В аукционах приняли участие 4,6 тысячи человек, средняя конкуренция составила семь участников на лот. Льготная программа действует в Москве с 2017 года, за это время предприниматели арендовали у города по сниженной ставке свыше 1,6 тысячи помещений, — добавил Владимир Ефимов.

Уточняется, что заявочные компании на данный момент проводят по всем объектам. Больше всего помещений по льготам представлено на юге столицы — 29 объектов. Фотографии и технические характеристики объектов можно посмотреть на инвестиционном портале Москвы в разделе «Аренда для бизнеса». Некоторые из них представлены в формате 3D, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Горнолыжный склон и ФОК: какие еще спортивные объекты построят в ТиНАО