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Столичным предпринимателям сдадут 129 нежилых помещений на льготных условиях
Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Столичным предпринимателям сдадут 129 нежилых помещений на льготных условиях

Ксения Монахова

Город

Московские предприниматели смогут арендовать 129 нежилых помещений на льготных условиях. Они представлены на городских торгах, принять участие в которых смогут только представители малого и среднего бизнеса.

Отмечается, что площадь объектов — от 9,9 до 437,5 квадратного метра. Стоимость годовой аренды начинается от тысячи рублей за квадратный метр для подвальных помещений и от 4750 рублей — для цоколя, первых этажей и выше. Взять в аренду помещения возможно сроком до 10 лет.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в 2020 году на льготных условиях столица сдала в аренду малому и среднему бизнесу 620 нежилых помещений площадью 69,7 тысячи квадратных метров.

— В аукционах приняли участие 4,6 тысячи человек, средняя конкуренция составила семь участников на лот. Льготная программа действует в Москве с 2017 года, за это время предприниматели арендовали у города по сниженной ставке свыше 1,6 тысячи помещений, — добавил Владимир Ефимов.

Уточняется, что заявочные компании на данный момент проводят по всем объектам. Больше всего помещений по льготам представлено на юге столицы — 29 объектов. Фотографии и технические характеристики объектов можно посмотреть на инвестиционном портале Москвы в разделе «Аренда для бизнеса». Некоторые из них представлены в формате 3D, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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