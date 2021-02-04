Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Постоянный механизм регулирования экспорта зерна из России заработает с апреля
Фото: Администрация президента РФ

Постоянный механизм регулирования экспорта зерна из России заработает с апреля

Юлия Ямпольская

Общество

Постоянный механизм регулирования экспорта зерна из РФ заработает с 1 апреля 2021 года. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Решетникова, на данный момент специалисты разрабатывают этот механизм, основная задача которого — предотвращение переноса колебаний и высоких мировых цен на внутренний рынок РФ. Предполагается, что он будет действовать бессрочно.

Кроме того, министр отметил, что механизм будет состоять из двух частей.

— Первая — это как раз экспортная пошлина, которая будет меняться по заранее известным правилам. Второй частью предлагается как раз сделать механизм, который бы возвращал все деньги сельхозпроизводителям, — цитирует главу Минэкономразвития РИА Новости.

Ранее в министерстве заявили о сокращении ресторанного рынка в России в 2020 году.

Читайте также: Минэкономразвития выступило за отмену транспортного налога для экологичных машин

ценыэкспортРоссия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Набранных темпов не снижаем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: жертвы любовного треугольника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пернатый спецназ: как птицы мира помогли победить в войне

Все мнения
О проекте