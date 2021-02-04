Постоянный механизм регулирования экспорта зерна из России заработает с апреля

Фото: Администрация президента РФ

Постоянный механизм регулирования экспорта зерна из РФ заработает с 1 апреля 2021 года. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Решетникова, на данный момент специалисты разрабатывают этот механизм, основная задача которого — предотвращение переноса колебаний и высоких мировых цен на внутренний рынок РФ. Предполагается, что он будет действовать бессрочно.

Кроме того, министр отметил, что механизм будет состоять из двух частей.

— Первая — это как раз экспортная пошлина, которая будет меняться по заранее известным правилам. Второй частью предлагается как раз сделать механизм, который бы возвращал все деньги сельхозпроизводителям, — цитирует главу Минэкономразвития РИА Новости.

Ранее в министерстве заявили о сокращении ресторанного рынка в России в 2020 году.

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