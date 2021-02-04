Бизнес-центр в стиле современного минимализма построят на Автозаводской улице
Москомархитектура одобрила проект строительства делового комплекса в стиле современного минимализма на улице Автозаводской в столице. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Уточняется, что объект будет возведен по адресу улица Автозаводская, 23, строение 86.
— Проект предусматривает реконструкцию здания, которое сейчас находится по этому адресу, и его надстройку до шести этажей. Новый комплекс выполнят в стиле современного минимализма. Строгие вертикальные окна будут задавать ритм фасаду, делая его более динамичным. Первый этаж будут поддерживать узкие колонны, — уточнил Кузнецов.
Площадь бизнес-центра составит более 29 тысяч квадратных метров. На первом этаже расположатся арендные помещения, в том числе кафе и рестораны. Верхние этажи займут опенспейсы.
Проект предусматривает возможность эксплуатируемой кровли, на которой разместится зона отдыха. Здание будет образовывать закрытый внутренний двор, где разобьют цветники и установят лавочки.
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