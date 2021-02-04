Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Еще паскуднее насилия»: актер Назаров резко высказался о коллеге Машкове
Фото: youtube.com / Антонимы

«Еще паскуднее насилия»: актер Назаров резко высказался о коллеге Машкове

Василий Плиткин

Звезды

Советский и российский актер Юрий Назаров эмоционально отозвался об актере Владимире Машкове, заявив, что он разговор зашел об актерах, которые снимаются на Западе.

— Про него слыхал самое нехорошее. Не слухи, дочь моя родная … — сморщившись, объяснил актер, от кого он получал информацию о Машкове.

Журналист Антон Красовский спросил, неужели Машков «убивал, насиловал, воровал».

— Еще хуже! Еще паскуднее насилия. Врал, завлекал. Своим положением… добивался. Я к нему плохо отношусь, — пояснил Назаров, решив больше не говорить.

Однако когда Красовский заявил, что сейчас такое поведениеназывается харассмент. Если человек пользуется служебным положением и добивается своих подчиненных, артисток.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Звезда фильма «Андрей Рублев» объяснил, для чего надо вернуть Сталина в Россию

мнениеинтервью актераВладимир Машков 
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Набранных темпов не снижаем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: жертвы любовного треугольника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пернатый спецназ: как птицы мира помогли победить в войне

Все мнения
О проекте