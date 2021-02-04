«Еще паскуднее насилия»: актер Назаров резко высказался о коллеге Машкове

Фото: youtube.com / Антонимы

Советский и российский актер Юрий Назаров эмоционально отозвался об актере Владимире Машкове, заявив, что он разговор зашел об актерах, которые снимаются на Западе.

— Про него слыхал самое нехорошее. Не слухи, дочь моя родная … — сморщившись, объяснил актер, от кого он получал информацию о Машкове.

Журналист Антон Красовский спросил, неужели Машков «убивал, насиловал, воровал».

— Еще хуже! Еще паскуднее насилия. Врал, завлекал. Своим положением… добивался. Я к нему плохо отношусь, — пояснил Назаров, решив больше не говорить.

Однако когда Красовский заявил, что сейчас такое поведениеназывается харассмент. Если человек пользуется служебным положением и добивается своих подчиненных, артисток.

Видео опубликовано на YouTube.

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