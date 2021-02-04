Сведения о ходе исполнительного производства теперь доступны на портале госуслуг

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На портале госуслуг появился новый сервис Федеральной службы судебных приставов (ФСПП). В частности, пользователи смогут ознакомиться со сведениями о ходе исполнительного производства в онлайн-формате. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщается на сайте министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Для того, чтобы отправить запрос, нужно ввести только номер исполнительного производства. Пользователю придет ответ, в котором укажут причину и сумму задолженности, наложенные на должника ограничения, а также действия судебных приставов по исполнительному производству.

Отмечается, что граждане смогут быть в курсе всех ограничений. Так, свыше 3,5 миллиона должников ограничены в праве выезда за рубеж. Кроме того, направлено более семи миллионов постановлений об ограничении регистрационных действий касаемо транспортных средств.

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