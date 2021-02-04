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Москвичам напомнили о способах оплаты штрафов за безбилетный проезд
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Москвичам напомнили о способах оплаты штрафов за безбилетный проезд

Анастасия Колоскова

Город

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы напомнил москвичам о способах оплаты штрафов за безбилетный проезд. Отмечается, что только 30–40 процентов всех пассажиров оплачивают штрафы за безбилетный проезд вовремя.

— Тем же, кто пока не вписался в эту статистику, хотим напомнить, что нужно это делать в течение 60 дней. Так вам не придется потом выплачивать его уже в двукратном размере или разбираться с другими неприятными последствиями, — сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В частности, жители города могут оплатить штраф через портал госуслуг Москвы, отделение банка, банкоматы ПАО «Сбербанк России», информационно-платежные терминалы или личный кабинет пользователя банка.

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