Жители столицы определят наиболее интересные направления работы НКО

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В проекте «Активный гражданин» появилось новое голосование, в его рамках будут определены наиболее интересные направления работы некоммерческих организаций (НКО), о которых москвичи хотели бы узнать подробнее на городских мероприятиях.

Голосование приурочено к Всемирному дню НКО, который традиционно будут отмечать в столице в конце февраля.

Горожане смогут проголосовать за девять направлений работы некоммерческих организаций: «Спорт и здоровье», «Семья и дети», «Культура и просвещение», «Экология», «Помощь людям с инвалидностью», «Животные», «Помощь ветеранам», «Творчество», «Волонтерство».

У голосующих есть возможность выбрать до трех ответов, а также указать свое предложение.

Отмечается, что в столице функционируют более 32 тысяч НКО. В них работают свыше 500 тысяч человек, при этом около 430 тысяч человек совмещают волонтерскую деятельность с основной занятостью. Волонтеры помогают пенсионерам и инвалидам, организуют культурные и просветительские акции, а также заботятся об экологии и бездомных животных, уточняет официальный сайт мэра Москвы.

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