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«У меня была травма»: Агата Муцениеце рассказала о потере отца
Фото: youtube.com / Agata Muceniece

«У меня была травма»: Агата Муцениеце рассказала о потере отца

Анастасия Чанцева

Звезды

Актриса Агата Муцениеце рассказала историю о том, как она потеряла отца. Этим она поделилась в своем YouTube-шоу под названием MamBook.

— У меня был травма, когда мне было три года: умер мой папа. И я, мне кажется, лет до 16, катаясь в троллейбусе по городу, надеялась, что вдруг, может быть, он придет. Я надеялась, вдруг это неправда. Видя все факты, я отказывалась принимать реальность, — рассказала Муцениеце.

Присутствовавшие на программе гости — психотерапевт Марина Нахалова и педиатр, главный врач Анастасия Турчинская — рассказали зрителям, как поступать в подобных случаях.

— В любой непонятной ситуации психотерапия будет уместна, — пояснила одна из гостей в эфире YouTube-шоу.

Напомним, Агата Муцениеце после развода с актером Павлом Прилучным запустила несколько YouTube-шоу. В одном из них она общается со звездами о разводах, а в другом ведет беседы с женщинами о том, каково быть мамой.

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