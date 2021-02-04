Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москалькова опровергла перевод задержанных на незаконных акциях в Москве в регионы
Фото: пресс-служба Совфеда

Москалькова опровергла перевод задержанных на незаконных акциях в Москве в регионы

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опровергла информацию о том, что задержанных на несанкционированных акциях в Москве переводят в другие регионы для исполнения наказания.

Она пояснила, что у главного управления МВД по Москве не было сложностей с тем, чтобы обеспечить выполнение решений судов по административным наказаниям в столице.

— Перемещение задержанных в другие регионы не планируется, — цитирует Татьяну Москалькову Интерфакс.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что задержанных на незаконных акциях в Москве якобы будут перевозить за пределы столицы и Московской области.

Читайте также: Москалькова рассмотрит обращение журналистов Baltnews и Sputnik Латвия

несогласованная акцияТатьяна Москалькованаказание
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

17 лет «Фейсбуку»: взгляд из бездны соцсетей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Возможна ли сегодня «новая Ялта»

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Набранных темпов не снижаем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: жертвы любовного треугольника

Все мнения
О проекте