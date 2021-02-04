Москалькова опровергла перевод задержанных на незаконных акциях в Москве в регионы

Фото: пресс-служба Совфеда

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опровергла информацию о том, что задержанных на несанкционированных акциях в Москве переводят в другие регионы для исполнения наказания.

Она пояснила, что у главного управления МВД по Москве не было сложностей с тем, чтобы обеспечить выполнение решений судов по административным наказаниям в столице.

— Перемещение задержанных в другие регионы не планируется, — цитирует Татьяну Москалькову Интерфакс.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что задержанных на незаконных акциях в Москве якобы будут перевозить за пределы столицы и Московской области.

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