Москалькова опровергла перевод задержанных на незаконных акциях в Москве в регионы
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опровергла информацию о том, что задержанных на несанкционированных акциях в Москве переводят в другие регионы для исполнения наказания.
Она пояснила, что у главного управления МВД по Москве не было сложностей с тем, чтобы обеспечить выполнение решений судов по административным наказаниям в столице.
— Перемещение задержанных в другие регионы не планируется, — цитирует Татьяну Москалькову Интерфакс.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что задержанных на незаконных акциях в Москве якобы будут перевозить за пределы столицы и Московской области.
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