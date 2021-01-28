Москалькова рассмотрит обращение журналистов Baltnews и Sputnik Латвия

Фото: Руслан Фархетдинов, «Вечерняя Москва»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила обращения от журналистов Baltnews и Sputnik Латвия, которые просят защитить их права на свободу слова. Об этом рассказали в аппарате омбудсмена в четверг, 28 января.

В аппарате отметили, что работа по обращению уже ведется.

— Такое есть. Уже в работе, — передает сообщение РИА Новости.

Ранее силовики задержали русскоязычных латвийских журналистов, в том числе бывшего главного редактора портала Baltnews Латвия Андрея Яковлева. Их допросили, а технику изъяли.

Как сообщало агентство Sputnik Латвия, журналистов обвиняют в нарушении режима санкций Евросоюза (статья 84 Уголовного закона Латвии). За это правонарушение могут либо оштрафовать, либо лишить свободы.

В МИД РФ уже осудили действия латвийских властей и заявили о русофобии. Дипломаты также хотят обсудить эту «карательную акцию» на площадке СМИД ОБСЕ.

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