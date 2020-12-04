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Задержанных в Латвии русскоязычных журналистов отпустили под подписку о невыезде. Речь идет о работниках Sputnik Латвия и Baltnews, им предъявили уголовное обвинение.

В настоящее время инцидент с задержанием пытаются урегулировать юристы, передает РИА Новости.

Ранее силовики задержали шесть человек, в том числе бывшего главного редактора портала Baltnews Латвия Андрея Яковлева. Их допросили, а технику изъяли.

Как сообщало агентство Sputnik Латвия, журналистов обвиняют в нарушении режима санкций Евросоюза (статья 84 уголовного закона Латвии). За это правонарушение могут либо оштрафовать, либо лишить свободы.

В МИД РФ уже осудили действия латвийских властей и заявили о русофобии. Дипломаты также хотят обсудить эту «карательную акцию» на площадке СМИД ОБСЕ.

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