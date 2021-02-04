Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Обиделся на жену: Канье Уэст забрал из дома 500 пар обуви
Ким Кардашьян и Канье Уэст готовятся к разводу / Фото: Youtube.com

Обиделся на жену: Канье Уэст забрал из дома 500 пар обуви

Анастасия Чанцева

Звезды

Американский рэпер Канье Уэст вывез из дома 500 пар обуви из-за обиды на жену Ким Кардашьян.

После ссоры с супругой певец начал вывозить личные вещи, в том числе огромную коллекцию обуви, из особняка в городе Калабасас, в котором проживал вместе с Ким. Близкие к паре источники сообщают, что развод неизбежен.

При этом сама Кардашьян уехала с сестрами на острова Теркс и Кайкос, чтобы ее муж смог спокойно забрать свои вещи.

— Они решили таким образом избежать драматических ссор, — сообщил изданию Page Six близкий к паре источник.

Не так давно Ким Кардашьян снялась в резиновых тапках марки Yeezy, принадлежащих ее супругу. Многие поклонники подумали, что пара помирилась.

Напомним, в январе стало известно, что Ким Кардашьян и Канье Уэст собираются разводиться. Пара состоит в официальном браке с 2014 года. Они воспитывает четырех детей: Норт, Сейнта, Чикаго и Псалма.

Читайте также: Канье Уэст расскажет о причинах разрыва с Ким Кардашьян в новом альбоме

Ким КардашьянКанье Уэстзвезды
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

17 лет «Фейсбуку»: взгляд из бездны соцсетей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Возможна ли сегодня «новая Ялта»

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Набранных темпов не снижаем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: жертвы любовного треугольника

Все мнения
О проекте