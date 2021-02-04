Обиделся на жену: Канье Уэст забрал из дома 500 пар обуви

Ким Кардашьян и Канье Уэст готовятся к разводу / Фото: Youtube.com

Американский рэпер Канье Уэст вывез из дома 500 пар обуви из-за обиды на жену Ким Кардашьян.

После ссоры с супругой певец начал вывозить личные вещи, в том числе огромную коллекцию обуви, из особняка в городе Калабасас, в котором проживал вместе с Ким. Близкие к паре источники сообщают, что развод неизбежен.

При этом сама Кардашьян уехала с сестрами на острова Теркс и Кайкос, чтобы ее муж смог спокойно забрать свои вещи.

— Они решили таким образом избежать драматических ссор, — сообщил изданию Page Six близкий к паре источник.

Не так давно Ким Кардашьян снялась в резиновых тапках марки Yeezy, принадлежащих ее супругу. Многие поклонники подумали, что пара помирилась.

Напомним, в январе стало известно, что Ким Кардашьян и Канье Уэст собираются разводиться. Пара состоит в официальном браке с 2014 года. Они воспитывает четырех детей: Норт, Сейнта, Чикаго и Псалма.

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