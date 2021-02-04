Российский сенатор заявил, что США понимают неэффективность санкций в отношении РФ

Фото: Минобороны РФ

Соединенные Штаты Америки приходят к пониманию того, что санкции в отношении России не приносят желаемого результата. Об этом заявил замглавы комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов в четверг, 4 февраля.

Он отметил, что ограничения, которые вводит Америка против других стран, не идут на пользу ей самой.

— Я думаю, что США постепенно приходят к выводу о неэффективности санкционной политики, но пока пытаются такие выводы скрыть от других, — цитирует Ивана Абрамова РИА Новости.

По словам сенатора, «здравый смысл должен восторжествовать», и Вашингтон придет к выводу, что санкции в отношении других стран не работают, не приносят пользы самим Соединенным Штатам.

Иван Абрамов привел в пример проект «Северный поток — 2», который, несмотря на все действия США, продолжает строиться.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Экс-лидер США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что летом 2020-го Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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