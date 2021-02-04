МИД России назвал условие функционирования «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Северный поток — 2» сможет функционировать, так как РФ будет продавать газ на основе коммерческих контрактов. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Глушко.

Кроме того, он отметил, что европейские компании, которые принимают участие в проекте, боятся попасть под вторичные санкции Соединенных Штатов.

— Но функционировать проект будет, потому что мы будем продавать газ на основе коммерческих контрактов, — цитирует замглавы внешнеполитического ведомства Интерфакс.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Экс-лидер США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что летом 2020-го Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

Читайте также: «Плохая сделка»: раскрыта позиция Байдена по «Северному потоку — 2»