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Танцы, блогерство и работа гидом: как вдохновляет «Московское долголетие»
Фото: из личного архива

Танцы, блогерство и работа гидом: как вдохновляет «Московское долголетие»

Марьяна Шевцова

Общество

Заняться танцами, вести личный блог, учить иностранный и стать экскурсоводом — это лишь малая часть достижений и увлечений Елены Дворецкой, участницы проекта «Московское долголетие» из Северо-Западного округа.

Весной 2018 года Елена стала одной из первых участниц «Московского долголетия». За три года она успела посетить занятия по иностранным языкам, уроки по стилю и красоте, курсы по ведению социальных сетей, изучить работу смартфона и попробовать себя в театральном кружке. Но главным и любимым увлечением стали танцы — ими она увлекла и своего супруга. Вместе они посещают занятия по бальным танцам и участвуют с коллективом «Победа» в формейшене — это командное выступление по спортивным танцам среди ансамблей.

— Никогда не занималась танцами, даже не думала об этом. И так счастлива, что благодаря проекту «Московское долголетие» в моей жизни появилось это восхитительное увлечение. Удивительно, но супруг поддержал идею, и теперь у нас семейное хобби, благодаря которому наши отношения стали еще нежнее, радостнее и крепче, — говорит Елена.

Стала Елена и блогером: активно ведет страничку в «Инстаграме» (ссылка https://www.instagram.com/edvorets5/), где делится с подписчиками историями из жизни, видео с танцами, рассказывает о личных успехах и увлечениях.

— Зимой прошлого года я прошла курс по блогингу в проекте «Московское долголетие» и решила завести личный аккаунт. Сначала выкладывала фотографии с выступлений нашего танцевального коллектива «Победа». Потом началась самоизоляция, и мы с мужем решили записывать видео с нашими домашними танцевальными тренировками. Во многом эти два увлечения — танцы и блогинг — помогли нам пережить то непростое время. «Инстаграм» для меня — это то, что поднимает настроение. Насколько интересен мой блог другим, мне трудно судить, но сама я нашла немало неординарных людей, страницы которых смотрю и читаю регулярно, — рассказала участница проекта.

Сейчас Елена не только сама занимается на онлайн-занятиях проекта, но и преподает. В этом году она стала гидом и проводит виртуальные экскурсии для участников проекта по местам Александра Пушкина в Москве. Елена — учитель русского языка и литературы, а Пушкин — ее любимый поэт. Поэтому, когда ей предложили провести цикл лекций, она хоть и волновалась, но согласилась. Женщина рассказала, что большую поддержку в подготовке ей оказали семья и бывшие ученики. Муж и сын помогли установить камеру на компьютер и освоить программу Zoom, а бывший ученик помог создать презентацию для занятий. В основу экскурсионной программы легла исследовательская работа, которую Елена проводила несколько лет назад. Школьники посещали пушкинские места и изучали, как там сохраняется память о поэте.

Онлайн-экскурсии — это занятия, которые проходят в рамках проекта «Московское долголетие». На каждом занятии участники проекта совершают виртуальные мини-путешествия по городам России и мира, знакомятся с культурой и бытом разных народов, изучают новые достопримечательности, а также узнают интересные исторические факты о знакомых местах.

СПРАВКА

Для удобства и безопасности москвичей старшего поколения в ноябре 2020 года появилась возможность записаться на проект и занятия в дистанционном формате. Старшее поколение горожан может оставить заявки по телефонам территориальных центров социального обслуживания столицы или на сайте https://www.mos.ru/city/projects/dolgoletie/. Там же можно ознакомиться с видеоинструкцией по установке компьютерной программы Zoom, узнать расписание и ответы на часто задаваемые вопросы. Кроме того, разобраться с техническими нюансами новым участникам помогут кураторы и преподаватели проекта «Московское долголетие».

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